Ташкент, , 09:41 — REGNUM Штраф за проведение свадеб в Узбекистане, несоответствующих установленным требованиям, составит десять базовых расчетных величин (БРВ), или 2,23 млн сумов ($234). Соответствующий закон подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Штраф для собственников свадебных домов, кафе и ресторанов составит 30 БРВ или 6,69 млн сумов ($703). При повторном нарушении требований — 50 БРВ, или 11,15 млн сумов ($1172).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Узбекистане запустили горячую линию по проведению свадеб в соответствии с новыми требованиями. Закон о проведении торжеств вступил в силу с 1 января. В частности, запрещается проводить торжества после 23:00.

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