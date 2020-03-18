Москва, , 09:40 — REGNUM В Москве более 350 тысяч горожан на портале mos.ru получили доступ и пользуются своими электронными медицинскими картам, сообщается на портале градоначальника.

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Москвичи в любое время могут посмотреть информацию о своем здоровье: протоколы осмотра врачей, результатами анализов, выписки из больниц и т д.

В будущем для горожан станут доступны разделы с личным и семейным анамнезом жизни, дневник здоровья и информация о вакцинациях от различных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, пациенты московских поликлиник получили доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК) с 14 января 2020 года.

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