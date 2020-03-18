Краснодар, , 09:39 — REGNUM Мероприятия с участием более сотни человек запрещены на территории Краснодарского края до 1 мая, такое постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщила пресс-служба администрации края по итогам заседания краевого оперативного штаба 17 марта.

Речь идёт о запрете на проведение любых спортивных. Зрелищных, публичных или иных мероприятий, в которых участвуют более ста человек.

Также в регионе с 18 марта введён свободный режим школ и детских садов, а школьные каникулы решено продлить до 11 апреля. На особый режим работы переведены больницы, социальные учреждения для престарелых людей и инвалидов, детские дома.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории Краснодарского края введён режим повышенной готовности. В регионе выявлен один заболевший новой коронавирусной инфекцией.