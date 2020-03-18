Кемерово, , 09:37 — REGNUM Директор Кемеровского областного клинического онкологического диспансера Виктор Луценко покинул свой пост.

«Я завершаю работу в качестве директора Областного клинического онкологического диспансера. Мной принято решение перейти на другое место, — написал Луценко в Instagram медучреждения. — Полтора года, посвящённые онкологической службе Кузбасса, для меня — бесценный опыт».⠀Он уточнил, что готов к написанию докторской диссертации.

Виктор Луценко стал главврачом областного клинического онкологического диспансера в октябре 2018 года, в ноябре 2019 год — директором.