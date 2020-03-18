Черкесск, , 09:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет построен дом-интернат для престарелых и инвалидов. На строительство будет направлено из федерального бюджета около 219 млн рублей, пишет ТАСС.

В новом социальном учреждении смогут разместить 122 человека из числа инвалидов и граждан в преклонном возрасте. Завершение строительных работ и ввод дома-интерната в эксплуатацию запланированы до конца 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект нового дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов был включен в программу «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2019 — 2024 годы.

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