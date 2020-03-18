Уфа, , 09:36 — REGNUM Акция «Час Земли» пройдет в столице Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, 28 марта в рамках данной акции в 20:30 по местному времени на один час отключат иллюминации и архитектурные подсветки. Кроме этого? планируется пробег по улицам Пушкина и Ленина.

Отмечается, что освещение улиц, светофоры, аэронавигационные огни и технологическое оборудование будут работать в штатном режиме.

Напомним, ежегодная международная акция «Час Земли» проводится Всемирным фондом дикой природы в последнюю субботу марта. Организаторы акции хотят привлечь внимание к проблеме изменения климата планеты и истощения ее ресурсов. Во время акции в городах отключают подсветку зданий, памятников, витрин магазинов, а люди у себя в домах отключают все электрические приборы и освещение.

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