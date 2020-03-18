Казань, , 10:04 — REGNUM В Казани республиканский праздник Навруз отменили из-за повышенной эпидемиологической опасности проведения массовых мероприятий. Торжества должны были пройти на «Казанской ярмарке» 21 марта, сообщают в мэрии.

В полном взаимодействии с международными и российскими спортивными организациями принято решение по переносу крупных мероприятий, подразумевающих участие большого количества людей, на другие даты. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ.

Торжества по случаю празднования Навруза уже отменены в Киргизии. А в Ростове-на-Дону праздник прошёл 17 марта.

Ограничения при проведении мероприятий с участием большого количества людей будут действовать до 15 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этапы Мировых серий по синхронному плаванию и прыжкам в воду переносятся на осень.

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