Кызыл, , 09:33 — REGNUM «Недобропорядочные люди» хотят запугать всех, вбрасывая в соцсети недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в Туве. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» глава республики Шолбан Кара-оол.

Он также призвал земляков не верить неофициальным источникам.

«Мы первые заинтересованы доводить до Вас максимально правдивые новости, поэтому есть на сегодняшний день только три источника, где будет полноценно освещаться обстановка: Правительство РТ, ГУ МЧС РФ по Туве, Управление Роспотребнадзора», — отметил он.

Глава также напомнил о действующем в Туве режиме повышенной готовности и необходимости соблюдать меры профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии пожаловались на распространителей ложных сообщений о коронавирусе, буквально терроризирующих местных жителей. В результате, как отметили в минздраве, врачи потеряли ощущение дня и ночи.

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