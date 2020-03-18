Кызыл, 18 марта 2020, 09:33 — REGNUM «Недобропорядочные люди» хотят запугать всех, вбрасывая в соцсети недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в Туве. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» глава республики Шолбан Кара-оол.
Он также призвал земляков не верить неофициальным источникам.
«Мы первые заинтересованы доводить до Вас максимально правдивые новости, поэтому есть на сегодняшний день только три источника, где будет полноценно освещаться обстановка: Правительство РТ, ГУ МЧС РФ по Туве, Управление Роспотребнадзора», — отметил он.
Глава также напомнил о действующем в Туве режиме повышенной готовности и необходимости соблюдать меры профилактики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии пожаловались на распространителей ложных сообщений о коронавирусе, буквально терроризирующих местных жителей. В результате, как отметили в минздраве, врачи потеряли ощущение дня и ночи.
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