Пермь, , 09:32 — REGNUM В Перми четыре школы с 17 марта отправили детей на досрочные каникулы в целях профилактики из-за ситуации, связанной с коронавирусом, сообщает издание «Коммерсантъ».

Список образовательных учреждений, решившихся на досрочные каникулы (школы № 2, 94, 122 и гимназия № 17), с 19 марта может пополнить лицей № 9. Здесь также планируют преждевременные весенние каникулы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе ввели свободное посещение школ. Используется дистанционный формат обучения.

По данным пресс-службы администрации Перми, в краевой столице 1321 школьник получает образование дистанционно. Формат оказания услуги дистанционного образования каждая школа определяет самостоятельно.

Напомним, в Прикамье зафиксировано два случая коронавируса. В регионе действует режим повышенной готовности.