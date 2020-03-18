Воронеж, , 09:30 — REGNUM Почти тысяча человек менее чем за сутки подписали петицию с требованием остановить изъятие у воронежского музея-заповедника «Дивногорье» главного объекта — Пещерного комплекса. Петиция размещена на специализированной платформе 17 марта и адресуется губернатору Воронежской области Александру Гусеву.

Дивногорье Алексей Жерносеков © ИА REGNUM

«Просим остановить передачу главного объекта показа музея-заповедника Дивногорье — «Пещерный комплекс в Больших Дивах». Изъятие данного объекта в пользу Воронежской митрополии приведет к обескровливанию музея, уничтожению сложившейся организационной структуры, остановит включение в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО», — говорится, в частности, в петиции.

Автор петиции глава воронежского отделения ВООПИиК Александр Никитин отмечает, что изъятие комплекса из состава музея лишит музей 80% доходов. Повлияет это решение не только на туристическую, но и на научную составляющую работы музей — передача пещерного комплекса сделает невозможным вести полноценную и системную научную работу в области геологии и спелеологии. Также эксперт опасается, что при отсутствии внимания состороны специалистов ухудшится физическое состояние пещер и прилегающей территории без постоянного мониторинга со стороны специалистов.

«Сохранение историко-культурного и природного наследия — это дело профессионалов, науки и культуры. Для общественного обсуждения данной ситуации необходимо создание комиссии, которое рассмотрит вопрос передачи пещерного комплекса Русской православной церкви. На данный момент этого сделано не было, что напрямую нарушает федеральное законодательство», — также говорится в обращении.

Решение передать пещерный комплекс, который пока входит в состав музея-заповедника «Дивногорье» было принято в феврале. Музей-заповедник «Дивногорье» находится в Лискинском районе Воронежской области. На территории музея-заповедника в 100 га расположены памятники регионального и федерального значения —археологии и истории и архитектуры, в частности, пещерные меловые церкви середины XVII века в Больших и Малых Дивах, пещерная церковь «Дивногорская — 3» середины XIX века, памятники природы — меловые столбы-Дивы, уникальные ландшафтные образования, реликтовая растительность.

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