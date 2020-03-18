Хабаровск, , 09:37 — REGNUM В Хабаровске по поручению главы города Сергея Кравчука приступили к усиленной дезинфекции общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации столицы Хабаровского края.

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Ранее дезинфекция проводилась только в муниципальном транспорте. Сейчас принимать меры к нераспространению коронавируса обязали и коммерческих перевозчиков. Дезинфицируются поручни, сиденья, стены, окна трамваев, троллейбусов, автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае введён обязательный масочный режим, однако водители общественного транспорта ношением масок часто пренебрегают.