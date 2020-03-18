Лондон, , 09:28 — REGNUM В лотерее EuroMillions определился обладатель джекпота в размере 57 миллионов фунтов стерлингов (€63,6 млн). Об этом сообщается на сайте Национальной лотереи.

Читайте также: Британец выиграл в лотерею рекордную сумму

Победителем стал житель Великобритании. В его билете оказались выигрышные номера EuroMillions — 05, 07, 08, 16 и 20, сообщает газета The Sun.

«Это блестящий результат для британского владельца билета, который получил сегодня огромный джекпот в размере 57 миллионов фунтов стерлингов», — заявил представителя Национальной лотереи Соединённого Королевства Энди Картер.

Он настоятельно посоветовал игрокам «проверить свои билеты, чтобы увидеть, сбылись ли их самые смелые мечты».

Также по теме: Житель Великобритании сорвал джекпот в размере $135 млн

Картер добавил, что за последние 25 лет игроки национальной лотереи внесли огромный вклад в добрые дела. Так, по его словам, в фонды, которые помогают реализации самых различных проектов, в том числе по сохранению мест обитания диких животных, еженедельно в среднем поступает около £30 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одному жителю Великобритании повезло в лотерею в ноябре 2019 года. Ему достался выигрыш в размере £105 млн ($135,8 млн по курсу) лотереи EuroMillions.