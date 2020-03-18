Лагос, Нигерия, , 09:32 — REGNUM В настоящее время на африканском континенте зарегистрировано более 400 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС News.

По последним данным, ситуация выглядит следующим образом: Алжир — 60 заболевших; Бенин — 1; Буркина-Фасо — 15; Камерун — 5; Центральноафриканская Республика — 1; Конго-Браззавиль — 1; ДР Конго — 2; Египет — 126; Эсватини — 1; Эфиопия — 5; Экваториальная Гвинея — 1; Габон — 1; Гана — 6; Гвинея — 1; Кот-д'Ивуар — 3; Кения — 3; Либерия — 2; Мавритания — 1; Марокко — 37;Намибия — 2; Нигерия — 3; Руанда — 7; Сенегал — 26; Сейшельские Острова — 4; Сомали — 1; Судан — 1; Танзания — 1; Того — 1; Тунис — 24; ЮАР — 62.

Как отмечают репортеры, в странах предпринимаются различные меры предотвращения распространения заболевания.

В то время как во многих странах закрывают школы, запрещают проведение массовых мероприятий и закрывают границы, в Кении телекоммуникационные компании снизили стоимость мобильных денежных переводов, стремясь побудить население полностью перейти на безналичный расчет. В рамках другой меры антикоррупционный суд в Найроби был перемещен за пределы столицы.

Как отмечают репортеры, среди экспертов растет обеспокоенность по поводу потенциального экономического воздействия коронавируса на страны Африки. Выходцы с континента, работающие в других частях света, скорее всего, из-за пандемии заработают меньше денег, чтобы отправить их семьям домой, в связи с чем среди прочих последствий эксперты прогнозируют снижение числа денежных переводов в Африку.