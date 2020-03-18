Магадан, Магаданская область, 18 марта 2020, 09:32 — REGNUM В Магадане власти намерены построить приют для бездомных животных, на эти цели запланировано почти 7,4 млн рублей.
Читайте также: Чипирование бродячих собак обойдётся Приморью в 28 млн рублей
Всего приют рассчитан на 150 собак и 30 кошек, финансировать строительство будет областной бюджет, пишет «Магаданская правда».
Под здание приюта отведён участок в микрорайоне Пригородный, общей площадью 1 634 кв м.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Приморском крае будет отловлено и чипировано 3 800 бездомных собак.