Благовещенск, , 09:30 — REGNUM В Приамурье правоохранители установили и задержали автора «фейковых новостей» о распространении коронавирусной инфекции в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Ранее пользователи WhatsApp в Приамурье получали некое голосовое сообщение, в котором женским голосом утверждалось, что на строящемся Амурском ГПЗ выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией, и что заболевшие длительное время контактировали с остальными строителями газоперерабатывающего завода.

Данную информацию опровергла глава Амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, которая также сообщила, что правоохранительные органы уже установили и задержали автора данного звукового сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести смертную казнь за распространение фейков о коронавирусе.