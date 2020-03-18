Ташкент, , 09:25 — REGNUM Мероприятия в Законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана отменили из-за распространения коронавируса, сообщили 18 марта в пресс-службе нижней палаты парламента.

Отменяется также правительственный час, который был запланирован на 7 апреля. Вместе с тем работа депутатского корпуса над законопроектами продолжается в режиме онлайн.

Кроме этого, депутаты направили запрос в министерство труда и занятости. В обращении отмечается, что родители вынуждены брать больничные листы из-за введения карантина в образовательных организациях. Депутаты интересуются, сохраняется ли заработная плата таких работников.

Отметим, число заразившихся коронавирусом в Узбекистане выросло до 13. За минувшие сутки медики выявили двух инфицированных человек — они прилетели из Стамбула и Дубая.

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