Абакан, , 09:23 — REGNUM В связи с тем, что в Хакасии подтверждён первый случай коронавируса, глава региона Валентин Коновалов сделал заявление. Как сообщили ИА REGNUM 18 марта в республиканском правительстве, Коновалов призвал не допустить не только распространения коронавируса, но и паники.

Также глава региона дал ряд поручений. В частности, региональному министерству образования поручено в случае необходимости рассмотреть возможность продления досрочных каникул у школьников с дальнейшим переходом на дистанционное обучение. Особое внимание Коновалов призвал уделить соцучреждениям — усилить меры дезинфекции и соблюдать все меры предосторожности.

Жителей Хакасии просят воздержаться от заграничных поездок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 17 марта был официально подтверждён первый случай коронавируса. Заболевший мужчина вернулся в Абакан из Германии. В настоящее время он находится в больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное. В Абакане введён режим ЧС.

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