Ижевск, , 10:34 — REGNUM В Удмуртии начнет действовать режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Ярослав Семёнов.

«Сегодня в Удмуртии ситуация стабильная. Пока нет не одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы ее сохранить, принято решение о введении режима повышенной готовности», — пояснил он.

Председатель правительства республики отметил, что глава Удмуртии Александр Бречалов постоянно контактирует с правительством России, республика оперативно получает всю необходимую информацию и помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего времени в республике не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что ряд вузов республики перешёл на дистанционное обучение. В аэропорту Ижевска усилили меры безопасности для профилактики инфекций, дополнительно проходят обработку воздушные суда.

В Удмуртии в настоящее время под наблюдением в связи с коронавирусом находятся 105 человек, из них семеро детей. Всего за период с 31 января медицинское наблюдение проводилось в отношении 269 человек, включая 34 ребёнка.