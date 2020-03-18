Абуджа, , 09:20 — REGNUM Медики в Нигерии подтвердили третий случай заражения коронавирусом в стране. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, коронавирус был выявлен у 30-летней гражданки Нигерии, которая 13 марта прилетела в коммерческую столицу страны, Лагос, из Великобритании.

Пресс-служба министерства здравоохранения штата Лагос сообщила на официальной странице министерства в Твиттере, что симптомы заболевания возникли у пациентки, когда она соблюдала режим самоизоляции.

Напомним, что в Нигерии сообщили о первом случае коронавируса в Африке к югу от Сахары в феврале.

В понедельник, 16 марта, в правительстве страны заявили, что границы не будут закрыты даже для туристов из стран с высоким уровнем риска, сообщает местная газета Punch .

Министр здравоохранения Нигерии Олоруннибе Мамора заявил, что прибывающие из Франции, Германии, Испании, Китая, Японии, Ирана, Италии и Южной Кореи будут проходить усиленную проверку при въезде в страну.