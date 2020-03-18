Оренбург, , 09:15 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и региональное правительство выражают соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной.Вдова первого космонавта планеты ушла из жизни в 84 года. Валентина Ивановна Гаранина родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Выпускница Оренбургского медицинского училища, она не забывала родной регион, встречалась с земляками, отметили в пресс-службе губернатора.

Свои соболезнования в связи с безвременной кончиной Валентины Гагариной выразили также администрация Оренбурга и горсовет.

«Администрация города Оренбурга выражает глубокие, искренние соболезнования по поводу кончины вашей матери Валентины Ивановны Гагариной. Валентина Ивановна была выдающимся человеком, волевой и сильной духом женщиной. Она всегда была и остаётся для всех нас наглядным примером любви, преданности и верности памяти своего мужа — Юрия Алексеевича Гагарина. Уход Валентины Ивановны — это огромная, невосполнимая потеря для всей России. Оренбуржцы скорбят вместе с вами», говорится в телеграмме главы Оренбурга Владимира Ильиных, направленной 18 марта дочерям Валентины и Юрия Гагариных.

Напомним, Валентина Гагарина (девичья фамилия — Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге в семье повара. В 1958 году окончила Оренбургское медучилище. С Юрием Гагариным она познакомилась в свои студенческие годы, тогда он еще был курсантом военного авиационного училища. В 1957 году они поженились.

Добавим, музей-квартира Гагариных по ул. Чичерина, 35 находится в аварийном состоянии и ожидает реставрации. Сейчас музей закрыт, а экспонаты вывезены на хранение в фонды Музея истории города.

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