Москва, , 09:13 — REGNUM Похороны и прощание с писателем и политиком Эдуардом Лимоновым будут закрыты для широкой общественности и прессы, это было последнее его желание, заявили в «Другой России».

«Это решение было принято Эдуардом Вениаминовичем, то есть это его последняя воля», — сообщили в незарегистрированной партии.

Как сообщало ИА REGNUM, Эдуард Лимонов скончался 17 марта на 78-м году жизни. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием. 15 марта его состояние ухудшилось, и Лимонова госпитализировали в частную клинику в Москве. У него начались проблемы с горлом, затем началось воспаление.

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