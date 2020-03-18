Махачкала, , 09:20 — REGNUM Три частные компании оштрафованы в Дагестане за сговор при участии в торгах. В общей сумме предприятия должны выплатить 34 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе дагестанского УФАС России.

Установлено, что компании «НК Экотек», «Фалькон» и «МВИ» заключили незаконное соглашение, которое привело к поддержанию цен на закупках и разделу товарного рынка по территориальному принципу. Тем самым они нарушили статью федерального закона «О защите конкуренции» о запрете на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов.

Антимонопольной орган обязал «Нефтяную компанию Экотек» выплатить более 20 млн рублей, «Фалькон» и «МВИ» оштрафованы на 9 млн рублей и 5 млн рублей соответственно. Штрафы должны быть уплачены не позднее 60 дней со дня вступления соответствующего постановления.

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