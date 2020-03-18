Париж, , 09:12 — REGNUM Согласно опросу Elabe, большинство жителей Франции «обеспокоены» распространением коронавируса и придерживаются строгих ограничительных мер, введенных исполнительной властью, передает BFM TV.

По данным исследования, на следующий день после выступления президента Франции Эммануэля Макрона 81% жителей Франции заявили, что обеспокоены эпидемией, что на 20 пунктов больше по сравнению с последним опросом, проведенным 12 и 13 марта 2020 года. 30% опрошенных признают, что они «очень обеспокоены».

Кроме того, 81% жителей страны говорят, что боятся пользоваться общественным транспортом, а 77% бояться посещать пожилых людей.

Согласно опросу, 93% респондентов благоприятно восприняли меры правительства по изоляции граждан. 84% заявили, что выступают за развертывание 100 000 сотрудников правоохранительных органов для контроля за соблюдением этих правил. 94% прошенных также поддержали закрытие границ Шенгенской зоны.

Наконец, 93% французов выступают за приостановку всех текущих реформ правительства, включая пенсионную реформу. Подавляющее большинство французов (95%) одобряют перенос второго тура муниципальных выборов с конца марта на июнь.

Но, несмотря на введенные меры, 57% опрошенных считают, что Франция не готова противостоять распространению коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса окажет значительное влияние на экономику Франции.

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