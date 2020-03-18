Хайнань, Китай, , 09:19 — REGNUM Граждане стран, в которых нарастает пандемия, не смогут пересидеть тяжёлые времена в выздоравливающем и почти справившемся с эпидемией Китае. По-китайски вежливо, но твердо власти страны дали понять, что не допустят второй волны заболевания.

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Как сообщил Хайнань Лайф, в Китае в ближайшие дни ожидается усиление карантинных мер, направленных на предотвращение потока «беженцев», решивших пересидеть пандемию в выздоравливающем Китае. Уже сейчас практически в 2−3 раза взлетели цены на перелёты в КНР. Так мягко, «экономически», Китай даёт понять, что не допустит массовую иммиграцию в период пандемии.

В Пекине и Шанхае прошли пресс-конференции, в ходе которых власти предупредили: все, прибывшие в Китай иностранцы будут отправляться на карантин за свой счёт. Медицинские страховки, большинство из них, как известно, не действуют в период пандемий.

Власти провинции Хайнань известили иностранцев о том, что любой, прибывший на остров с 1 по 14 марта должен сообщить о своём прибытии в местные миграционные службы, сельские комитеты, и так далее. Иностранцы, прибывшие из стран, серьёзно затронутых коронавирусом, будут помещены в изолированные карантинные пункты под наблюдение врачей. Те, кто прибыл из стран, где коронавирусных больных немного, обязаны будут самоизолироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, на Хайнань возвращаются отряды медиков, которые уезжали в другие провинции, преимущественно в эпицентр коронавируса Хубэй. Эпидемия в Китае стремительно идёт на спад. На Хайнане в госпитале остаётся всего 1 пациент.