Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM Экоцентр Дворца молодёжи в Екатеринбурге, возможно, сможет продолжить работу в своих помещениях. Об этом заявили в Дворце молодёжи.

Как передаёт портал «66.ру», в учреждении не исключили, что экоцентр продолжит свои занятия, невзирая на то, что на площадках центра разместится фонд для одарённых детей «Золотое сечение».

Возможен и вариант, когда экоцентр создаст новые площадки на базе школ города. В этом случае при учебных учреждениях появятся свои станции юннатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родители детей, занимающихся в экоцентре, заявили о возможном выселении экоцентра. В фонде заявляют, что часть занятий центра будут сокращены.

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