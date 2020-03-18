Москва, , 09:09 — REGNUM В России уже в ближайшее десятилетие исчезнет целый ряд профессий. В этом уверены большинство (65%) участников опроса, проведённого порталом Роструда «Работа в России».

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Так, по мнению респондентов в первую очередь наиболее подвержены риску вымирания такие профессии как библиотекарь (41%) и почтальон (20%). Также не радужные перспективы, по мнению опрошенных, и у таких профессий как продавец, кассир, турагент и бухгалтер.

Эти тенденции подтверждаются и данными общероссийской базы вакансий и резюме «Работа в России», пишет ТАСС. Например, на сегодняшний день на 70 тыс. резюме бухгалтеров приходится 8,2 тыс. соответствующих вакансий. Похожая ситуация с продавцами, где на 40 тыс. резюме приходится 25 тыс. вакансий.

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Добавим, что участниками опроса, проведённого с 7 февраля по 2 марта 2020 года, стали свыше 2,6 тыс. пользователей портала «Работа в России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») заявлял, что уже в ближайшем будущем с рынка вакансий в России может исчезнуть низкоквалифицированная работа. Такие должности, которые рискуют оказаться невостребованными, в настоящее время занимают 15 млн граждан РФ. Парламентарий считает, что в прошлое уйдут такие профессии как продавец, охранник и водитель.

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