Челябинск, , 09:06 — REGNUM В Челябинске студентов Медицинского университета пока не переводят на дистанционный режим обучения. Об этом пишут СМИ.

С просьбой к Минздраву перейти на дистанционку обратились студенты. Но получили ответ ректора Ильи Волчегорского о том, что необходимости в этом нет. По мнению руководителя вуза, оснований для этого пока не имеется. Он также заверил, что руководство следит за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинский госуниверситет уже переходит на дистанционку. Все подразделения переведут к 23 марта.