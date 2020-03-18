Кемерово, , 08:58 — REGNUM В связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы завоза и распространения коронавируса в Новосибирской области рекомендовано приостановить проведение досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Министерству здравоохранения области предписано обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций прибывшим с территорий, где есть случаи заражения; организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому, а также обеспечить отдельный приём пациентов с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы.

Образовательные организации должны перейти на свободное посещение учебных занятий — по решению родителей, на дистанционное обучение — при наличии технических условий.

Органам местного самоуправления поручено ввести режим повышенной готовности в муниципальных образованиях и создать штабы по координации действий.

Населению при появлении первых симптомов рекомендовано незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медиорганизаций.

Работодатели должны обеспечить измерение температуры работникам на рабочих местах и соблюдения режима самоизоляции на дому заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с 14:00 сегодня, 18 марта, в Новосибирской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой завоза и распространения коронавируса.

При этом, согласно официальным данным, в регионе нет подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

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