Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве находятся около 40 улиц, бульваров и проспектов, названных в честь городов, полководцев и других знаменитых уроженцев Крыма, сообщается на портале градоначальника.

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Самое известное место столицы, связанных с полуостровом, это Крымский мост. Первый, деревянный, мост появился в 1789 году. Строительство нового каменного моста завершилось в 1938-м.

Также в Москве есть станция метро «Севастопольская», улица Крымский Вал, Крымская набережная, Симферопольский, Черноморский бульвары, Севастопольский и Нахимовский проспекты и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Полуостров вошел в состав России в 2014 году.

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