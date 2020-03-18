Оренбург, , 08:55 — REGNUM В Оренбурге экс-директор МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» привлечен к административной ответственности. Причиной стал крупный долг перед предпринимателями по исполненным контрактам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, муниципальное казённое предприятие заключило договоры с бизнесменами на поставку ГСМ, запчастей, предоставление услуг. Общая стоимость товаров и услуг по договорам составила более 22 млн рублей. Договоры были исправно исполнены, но заказчик не рассчитался с поставщиками товаров и услуг.

За нарушение прав предпринимателей экс-директор «Оренбургских пассажирских перевозок» оштрафован на 20 тыс. рублей. В законную силу постановление не вступило.