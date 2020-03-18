Хартум, , 08:57 — REGNUM Суверенный совет Судана ввел чрезвычайное положение с целью остановить распространение коронавируса. Об этом передает государственное информационное агентство Судана Suna со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства.

В совете приняли решение «закрыть все аэропорты, запретить пересечение сухопутных и морских пограничных пунктов, сделав исключение только для гуманитарной помощи», — заявил журналистам Мохаммад аль-Факки Сулейман.

Как сообщают журналисты, первый случай коронавируса был выявлен в Судане 13 марта. Заболевший мужчина в возрасте 50 лет скончался в столице страны, Хартуме. Он прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов.

С целью предотвращения распространения вируса было прекращено автобусное и авиасообщение Судана с соседним Египтом. Рейсы в Китай, Иран, Италию, Испанию и Японию также были отменены.