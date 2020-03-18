Магас, , 08:53 — REGNUM Ингушетия отметила 250-летие вхождения в состав России. В марте 2017 года состоялось подписание договора об этом, старейшины ингушского народа принесли присягу на верность Российскому государству. С юбилеем поздравил жителей республики глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.

В своем обращении он отметил, что все 250 лет с момента подписания договора «ингушский народ был верен данной клятве», вместе с другими народами в составе России внося значительный вклад в ее развитие.

«История взаимоотношений Ингушетии и России подтвердила правильность выбора, сделанного два с половиной века назад», — подчеркнул Калиматов.

Он пожелал всем жителям Ингушетии крепкого здоровья и благополучия, а республике дальнейших успехов и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией на 17 марта, которое считается официальной датой подписания договора, были запланированы масштабные мероприятия. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса их перенесли на более поздний срок.

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