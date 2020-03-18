Якутск, , 09:05 — REGNUM Якутский международный кинофестиваль, который должен был взять старт 18 марта, отменили, сообщают региональные СМИ.

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По информации местных СМИ, любимый жителями Якутии кинофестиваль из-за распространения коронавируса перенесли на 2021 год.

При этом, ещё накануне власти республики заявляли, что он состоится, только без иностранных гостей, не включая членов жюри, которые ещё до пандемии коронавируса жили и работали в России.

Официальной информации от организаторов пока на этот счёт нет.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы фестиваля заверяли, что церемонии открытия и закрытия кинофестиваля пройдут в формате закрытого показа без красных дорожек и концертов. А показы фильмов будут завершаться скайп-конференциями с участниками конкурсных программ.