Кэри, США, , 08:49 — REGNUM В популярной игре Fortnite появились вертолёты в виде новых транспортных средств. Об этом 17 марта сообщила официальная страница проекта.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1239929485731880960

На одном вертолете Choppa могут одновременно лететь пять игроков. Видео даёт понять, что игроки имеют возможности расположиться на шасси летающего аппарата и вести огонь из этого положения.

Слухи о появлении вертолётов в Fortnite появились 4 марта 2020 года. Ранее разработчики вводили в игру такую технику, как самолеты и мехи (гигантские боевые роботы), что вызвало споры в среде поклонников популярной «королевской битвы».

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