Хайнань, Китай, , 09:09 — REGNUM В островной китайской провинции Хайнань уже 27 дней нет новых заболевших коронавирусом.

Читайте также: Изоляция поневоле: страны защищаются от коронавируса — трансляция

По данным Хайнань Лайф, из 168 инфицированных с начала эпидемии в госпитале провинции остаётся на излечении только 1 пациент. На острове начали работу торговые центры, постепенно открываются парки, другие места развлечений. Однако масочный режим в регионе действует по-прежнему.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала эпидемии в провинции Хайнань от коронавируса умерли 6 человек.