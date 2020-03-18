Москва, , 08:47 — REGNUM Температура воздуха в Москве 18 марта превысит климатическую норму. Об этом сообщили в центре «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северной периферией антициклона, благодаря чему осадки маловероятны, из-за туч неуверенно, но будет выглядывать солнце, а температурный фон на пять-семь градусов превысит климатическую норму марта», — говорится в прогнозе.

В Москве ожидает облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха поднимется до 9 градусов тепла, в Подмосковье — до 11 градусов. Скорость ветра не превысит 8 м/с.