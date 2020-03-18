Гай, Оренбургская область, , 08:46 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес решение о взыскании ущерба с браконьера, который незаконно рыбачил на Ириклинском водохранилище, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным судебной инстанции, летом 2019 года мужчина на моторной лодке рыбачил на водохранилище, используя сети. Улов составил более 700 штук рипуса и два судака. Ущерб, причиненный совершенным преступлением, составил более 350 тыс. рублей.

Иск прокурора удовлетворён. С браконьера взыскан ущерб в полном объеме.

Стоит отметить, ранее браконьер привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу биоресурсов с применением способов массового истребления. Оренбуржец оштрафован на 200 тыс. рублей.