Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM Фонд для одарённых детей «Золотое сечение» может выселить детский экоцентр в Екатеринбурге. Такие опасения выражают родители детей, обучающихся в центре.

Как передаёт портал «66.ру», площадки экоцентра Дворца молодёжи «Золотое сечение» займёт уже с нового учебного года. Родители переживают, что теперь обычным детям будет закрыт доступ в экоцентр.

В фонде уже заявили, что нынешние группы в Экоцентре расформируют, а взамен них устроят небольшие классы. Занятия для дошкольков и младшеклассников теперь сократят, сообщили представители «Золотого сечения» на встрече с родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фондом руководила экс-глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких. Она прославилась высказыванием, что «государство не просило рожать» детей.

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