Хэйхэ, Китай, , 09:02 — REGNUM В китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком, к 18 марта осталось 10 человек, инфицированных коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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Всего в Хэйлунцзяне полностью излечились от коронавирусной инфекции 459 человек. Число заболевших сокращается, новых случаев заражения не фиксируется. К настоящему времени в провинции отмечено десять подтверждённых случаев заболевания.

«Количество умерших не изменилось и составляет 13 человек», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, три новых случая заражения коронавирусом выявили в Пекине. Все они принесены извне Китая.