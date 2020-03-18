Майкоп, , 08:43 — REGNUM Работа мечетей временно ограничена в Адыгее для профилактики и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Ограничения действуют с 17 марта по 20 апреля 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

В этот период решено не проводить в мечетях пятничные проповеди, а также факультативные занятия, уроки, лекции и массовые мероприятия. Прихожанам, особенно людям старше 60 лет, рекомендовано воздержаться от посещения коллективных молитв и совершать их дома.

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Как сообщило ИА REGNUM, на фоне ситуации с коронавирусом вузы Адыгеи перешли на дистанционное обучение, а в детских садах республики введен режим свободного посещения. Школы региона пока продолжают работать в обычном режиме. Случаев заболевания коронавирусом в Адыгее не зарегистрировано.