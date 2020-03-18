Хайнань, Китай, , 08:48 — REGNUM В китайскую провинцию Хайнань возвращаются отряды врачей, ранее отправленные в эпицентр эпидемии коронавируса — город Ухань провинции Хубэй.

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По данным «Хайнань Лайф», отряды врачей Хайнаня возвращаются из разных провинций, преимущественно из Хубэй, на родной остров.

17 марта Хайнань встречал 3 отряда медиков из 7, боровшихся с эпидемией в других провинциях. Всего в составе этих отрядов было 258 человек. 240 врачей уже вернулись на Хайнань специальным авиарейсом. Ещё 18 врачей добираются на Хайнань на специальных машинах скорой помощи, отправленных временно в Ухань.

В аэропорту вернувшихся врачей как героев встречали представители правительства провинции Хайнань. Потерь среди медиков нет. Но, как отмечает издание, они очень устали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае эпидемия коронавируса стремительно идёт на спад. В большинстве провинций постепенно отменяются карантинные мероприятия.