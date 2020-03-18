Нур-Султан, 18 марта 2020, 08:37 — REGNUM Администрация Алма-Аты выделит 47 млрд тенге ($107,7 млн) на развитие автобусных перевозок по социально значимым маршрутам, сообщили 18 марта в пресс-службе союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».
Отмечается, что союз также ведет работу с местными исполнительными органами Караганды, Чимкента, Уральска и Актюбинска. Субсидирование автобусных маршрутов в Алма-Ате позволит сохранить тариф в 175 тенге ($0,4) на ближайшие три года.
Напомним, 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, поручил навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок.