Москва, , 08:37 — REGNUM Ростовская область стала регионом с наибольшим числом жителей России, устроившихся на работу с помощью центров занятости населения в четвертом квартале 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.

Так, за указанный период в Ростовской области трудоустроились 87,3 тыс. человек из 161,5 тыс. обратившихся в Центр занятости. Далее идет Дагестан — 64 тыс. из 77,5 тыс.

В Воронежской области трудоустроились 55,9 тыс. из 74 тыс. обратившихся, в Краснодарском крае — 54 тыс. из 166,7 тыс., в Алтайском крае — 45 тыс. из 84 тыс.

Читайте также: Работники, вытесненные роботами, увольняются в никуда

Менее всего трудоустроились в Ингушетии — 107 человек из 17,4 тыс. обратившихся, на Чукотке — 188 человек из 1,5 тыс. и в Магаданской области — 974 из 4 тыс.

Всего в России в четвертом квартале 2019 года трудоустроились 1,1 млн человек из 2,8 млн обратившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года, согласно данным Росстата, уровень безработицы в России составил 4,7% от экономически активного населения после 4,6% в декабре.

В органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы около 700 тысяч человек, в том числе 600 тысяч человек получали пособие по безработице. Численность рабочей силы в январе, по оценке Росстата, составила 74,8 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

Читайте также: Уровень безработицы в России в январе вырос до 4,7%