Варшава, , 08:36 — REGNUM Польская студия Bloober Team анонсировала версию хоррор-игры Blair Witch для портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 18 марта сообщил портал Comicbook.

Компания также опубликовала соответствующий трейлер на своём YouTube-канале. Сообщается, что владельцы Nintendo Switch смогут сыграть в Blair Witch уже летом 2020 года, точную дату релиза разработчики пока не назвали.

Blair Witch в жанре вышла на платформах Xbox One, PlayStation 4 и ПК 30 августа 2019 года. Это игра в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов), выполненная на «движке» (базовая программа) Unreal Engine 4.

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