Тында, Амурская область, , 08:43 — REGNUM По программе «дальневосточный гектар» в городе Тында три молодые семьи приобрели квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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В мэрии отметили, что под программу «дальневосточная ипотека» в Тынде подпадают два многоквартирных дома, в которых есть одно-, двух‑ и трёхкомнатные квартиры, цена которых за один квадратный метр варьируется от 45 до 50 тыс. рублей.

«Это новостройка, расположенная по улице Октябрьской, 22-Б. И второй дом, который планируют сдать в мае текущего года по улице Школьной, 13-Е», — отметили в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, программа льготного ипотечного кредитования «дальневосточная ипотека» под 2% годовых может быть расширена и на вторичный рынок жилья.