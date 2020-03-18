Москва, , 08:31 — REGNUM В трёх аэропортах Москвы отменили 28 авиарейсов, ещё девять — задержали. Об этом 18 марта сообщает центр «Фобос».

По данным на 8:12, во «Внуково» задержали два рейса, отменили 13 рейсов. Не вылетят самолёты в Азербайджан, Шри-Ланку и ОАЭ. Отменили прибытие рейсов из Черногории, Италии, Вьетнама, Азербайджана и Санкт-Петербурга.

В «Домодедово» задержали шесть рейсов, 15 отменено. Так, отменили вылет самолётов в Таджикистан, Казахстан, Бахрейн, Испанию, Германию и Францию. Не состоится прибытие в аэропорт лайнеров из Таджикистана, Нидерландов, Бахрейна, Казахстана и Китая.

В «Шереметьево» задерживается один рейс.