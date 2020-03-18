Монтрёй, Франция, , 08:26 — REGNUM Компания Ubisoft предоставит всем желающим сыграть бесплатно в игру Assassin's Creed Odyssey в течение ограниченного времени. Соответствующую публикацию она разместила 18 марта на странице проекта.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1239997328901246976

Бесплатная версия Assassin's Creed Odyssey будет доступна с 19 по 22 марта 2020 года. Стоит отметить, что пока до конца не ясно, получат ли геймеры возможность пройти всю игру (процесс прохождения занимает около 40 часов) или же Ubisoft предоставит им лишь её часть. Компания также не сообщила, о версии для какой платформы идёт речь.

Релиз Assassin's Creed Odyssey состоялся 2 октября 2018 года на платформах PlayStation 4, Xbox One, ПК и Nintendo Switch. Это уже одиннадцатая игра популярной франшизы, события которой разворачиваются в эпоху Древней Греции.

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