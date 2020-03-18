Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил медиков, борющихся с распространением коронавируса. Об этом глава государства написал 18 марта на своей странице в Twitter.

«Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения», — написал президент.

Токаев добавил, что правительство выделит премии всем медикам, работающим против распространения вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 марта в Казахстане выявлено 35 случаев заражения коронавирусом. 17 случае обнаружено в Алма-Ате и 18 — в Нур-Султане.