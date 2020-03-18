Бангкок, , 08:25 — REGNUM В министерстве здравоохранения Таиланда подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 18 марта сообщает Reuters.

Таким образом, текущее число инфицированных достигло 212 человек. Из них один пациент скончался, 42 выздоровели, а 169 человек до сих пор находятся под наблюдением врачей.

Напомним, в настоящее время число смертей от последствия коронавируса в мире достигло почти 8 тыс. человек, количество заразившихся приближается к 200 тыс. человек.

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