Самара, , 08:17 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировал Роспотребназдор по Самарской области. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на 17 марта в области зарегистрировано пять зараженных коронавирусом. При этом два человека вернулись совсем недавно из неблагополучных по коронавирусу стран (Испании и Португалии). Еще трое больных были выявлены при эпидемиологической проверке лиц, с которыми они контактировали.

Отмечается, что все инфицированные находятся в инфекционных боксах.

Специалисты определили круг их контактов. Контактные лица находятся под наблюдением врачей. В настоящее время проводится лабораторное обследование этих людей.

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